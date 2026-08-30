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Газета.ру

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"Автостат": 36% водителей в РФ стали меньше ездить на своих автомобилях

"Автостат": 36% водителей в РФ стали меньше ездить на своих автомобилях

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале представил данные опроса, согласно которым 36% водителей сократили поездки на личных автомобилях в России.

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