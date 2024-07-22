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Медведев высказался о снятии кандидатуры Байдена с выборов

Медведев высказался о снятии кандидатуры Байдена с выборов

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев лаконично прокомментировал решение президента США Джо Байдена отказаться от участия в президентских выборах, отметив, что "Байден всё".

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