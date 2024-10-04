Раскрыт способ спасти от рака миллион людей

Ученые Университета Сантьяго-де-Компостела и Международного агентства по изучению рака (МАИР) раскрыли результаты нового исследования в журнале The Lancet Public Health, в котором проанализированы возможные эффекты запрета на продажу табачных изделий.
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