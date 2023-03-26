В Сети усомнились в адекватности Зеленского после слов о России: “Не знает историю!”

Пользователи Twitter написали, что заявление президента Украины о “поражении России” не имеют ничего общего с реальностьюПользователи соцсети Twitter осудили президента Украины Владимира Зеленского после того, как он заявил о “поражении России”.
Пользователи Twitter написали, что заявление президента Украины о “поражении России” не имеют ничего общего с реальностьюПользователи соцсети Twitter осудили президента Украины Владимира Зеленского после того, как он заявил о “поражении России”.
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