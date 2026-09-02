Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

11 подписчиков

Chinese Student Charged With Lying To Border Agents Over Alleged Airport Photo Assignments From Beijing

Chinese Student Charged With Lying To Border Agents Over Alleged Airport Photo Assignments From Beijing

Chinese Student Charged With Lying To Border Agents Over Alleged Airport Photo Assignments From Beijing Authored by Frank Fang via The Epoch Times, A Chinese national studying at a Canadian university has been charged with lying to American officials to conceal that he took photographs at a Chicago airport cargo facility at the direction of a suspected Chinese official, according to a federal complaint filed in Detroit on Aug.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым