Chinese Student Charged With Lying To Border Agents Over Alleged Airport Photo Assignments From Beijing Authored by Frank Fang via The Epoch Times, A Chinese national studying at a Canadian university has been charged with lying to American officials to conceal that he took photographs at a Chicago airport cargo facility at the direction of a suspected Chinese official, according to a federal complaint filed in Detroit on Aug.
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