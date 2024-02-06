В районе Токио из-за снега перекрыты дороги, 1,8 тыс. домов остаются без света

Движение автомобильного и железнодорожного транспорта в окрестностях Токио продолжает частично перекрыто из-за последствий снегопада, который начался во второй половине понедельника и продолжался до утра вторника.
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