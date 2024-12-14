Брокеров элитной недвижимости обвинили в жестоком изнасиловании и торговле людьми

Скандал, связанный с двумя братьями, работающими в сфере элитной недвижимости в Нью-Йорке и Майами, разгорелся с новой силой после того, как федеральная прокуратура США предъявила серьезные обвинения в сексуальной эксплуатации и изнасиловании десятков женщин.