Главный по ракетам сменился: Илон Маск с тревогой следит за уральским ГРЦ. Еще больше тревога у Пентагона Миасс давно нервирует генералов НАТО На фото: макет перспективной ракеты-носителя КОРОНА У ГРЦ* имени Макеева немало достижений.
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