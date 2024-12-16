Главный по ракетам сменился: Илон Маск с тревогой следит за уральским ГРЦ. Еще больше тревога у Пентагона Миасс давно нервирует генералов НАТО На фото: макет перспективной ракеты-носителя КОРОНА У ГРЦ* имени Макеева немало достижений.