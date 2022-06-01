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В Илекском районе простились с двумя погибшими в ДТП детьми

В Илекском районе простились с двумя погибшими в ДТП детьми

Произошедшее и сегодня у жителей села вызывает немало вопросов. Если с водителем автомобиля, который насмерть сбил детей все ясно, он был пьяным не имел права садиться за руль, то почему школьники катались на мотоцикле поздним вечером - нет.

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