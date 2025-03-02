Вице-президента США перевезли в тайное место после проукраинской провокации

Среди выкриков звучали обвинения Вэнса в предательстве.После инцидента у вермонтского горнолыжного курорта, где вице-президент США Джей Ди Вэнс столкнулся с протестующими, поддерживающими Украину, он и его семья были вынуждены сменить место пребывания.
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