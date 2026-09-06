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Похудевшая на 22 кг Мария Аронова рассказала о своем питании

Похудевшая на 22 кг Мария Аронова рассказала о своем питании

Народная артистка России Мария Аронова рассказала о похудении на 22 килограмма. На изменения в себе артистку вдохновил ее сын Владислав, пишет "Пятый канал".

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