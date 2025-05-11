Axios: в США хотят расследовать информацию о планах Катара подарить Трампу Boeing

Демократы в палате представителей США добиваются расследования информацию о том, что администрация президента Дональда Трампа планирует принять в качестве подарка от Катара самолет стоимостью около $400 миллионов.
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