I AM Maldives CIS Region Roadshow 2026: продвижение мальдивского туризма в России и Центральной Азии

Visit Maldives совместно с Национальной ассоциацией отелей и гостевых домов Мальдив (NHGAM) и Ассоциацией турагентств и туроператоров Мальдив (MATATO) подтвердили российскую часть роуд-шоу I AM Maldives CIS Region Roadshow 2026 — серии выездных презентаций, направленных на продвижение мальдивского турбизнеса на ключевых рынках России и Центральной Азии.