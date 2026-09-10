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Регионы России

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I AM Maldives CIS Region Roadshow 2026: продвижение мальдивского туризма в России и Центральной Азии

I AM Maldives CIS Region Roadshow 2026: продвижение мальдивского туризма в России и Центральной Азии

Visit Maldives совместно с Национальной ассоциацией отелей и гостевых домов Мальдив (NHGAM) и Ассоциацией турагентств и туроператоров Мальдив (MATATO) подтвердили российскую часть роуд-шоу I AM Maldives CIS Region Roadshow 2026 — серии выездных презентаций, направленных на продвижение мальдивского турбизнеса на ключевых рынках России и Центральной Азии.

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