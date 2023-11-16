Иногда прямо диву даешься: вроде бы живешь с людьми в одном мире, ходишь по одним улицам, а видишь разное.
Не понимают или прикидываются?
Комментарии
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Николай Николаевич
Те мальчики,про которых пишете вы,не сидят в интернете. Они выполняют мужскую работу. А Анна пишет про истеричных ленивых ,но много хотящих особ в брюках.
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12 час.
лл
лина любимцева
Понятно.... А то я сильно расстроилась....
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10 час.
Ирина Котова
Вообще табу, итак одни бабы везде, плюнуть некуда
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4 час.
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