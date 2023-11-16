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Всё о женщинах

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Свежие комментарии

  • Ирина Котова
    Вообще табу, итак одни бабы везде, плюнуть некудаНе понимают или п...
  • лина любимцева
    Понятно.... А то я сильно расстроилась....Не понимают или п...
  • Николай Николаевич
    Те мальчики,про которых пишете вы,не сидят в интернете. Они выполняют мужскую работу. А Анна пишет про истеричных лен...Не понимают или п...

Не понимают или прикидываются?

Не понимают или прикидываются?

Иногда прямо диву даешься: вроде бы живешь с людьми в одном мире, ходишь по одним улицам, а видишь разное.

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Комментарии
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Николай Николаевич
Те мальчики,про которых пишете вы,не сидят в интернете. Они выполняют мужскую работу. А Анна пишет про истеричных ленивых ,но много хотящих особ в брюках.
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12 час.
лл
лина любимцева
Понятно.... А то я сильно расстроилась....
Ответить
10 час.
Ирина Котова
Вообще табу, итак одни бабы везде, плюнуть некуда
Ответить
4 час.

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