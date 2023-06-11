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Российский сапер с позывным «Кирпич» сообщил, что украинские саперы используют на южнодонецком направлении западные мины

Российский сапер с позывным «Кирпич» сообщил, что украинские саперы используют на южнодонецком направлении западные мины

Начальник инженерной службы полка группировки "Юг" Вооруженных сил РФ с позывным "Кирпич" сообщил, что саперы украинской армии используют на южнодонецком направлении мины западного производства.

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