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Трамп назвал потерю долларом статуса главной мировой валюты, которая может произойти при Байдене, самым большим поражением США

Трамп назвал потерю долларом статуса главной мировой валюты, которая может произойти при Байдене, самым большим поражением США

Бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп назвал потерю долларом статуса главной мировой валюты, которая может произойти при действующем американском лидере Джо Байдене, самым большим поражением Соединенных Штатов.

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