От Белоснежки в «9 роте» до тайного материнства: куда исчезла Ирина Рахманова и почему скрывает семью

В середине 2000-х Ирина Рахманова была одной из самых заметных и востребованных актрис: её знали по роли Белоснежки в «9 роте», обаятельной ведущей в «Питер FM» и экранизациям детективов о Виоле Таракановой.
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