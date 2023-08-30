Не знаю уж, что было раньше, яйцо или курица, появление интернета или более спокойное отношение женщин к браку.
10 качеств хорошего мужа
Комментарии
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ONIX
От женщины этого требоваи?)))) А много ли женщин соответствуют этим требованиям: по пальцам пересчитать? А вообще странный список подогнанный исключительно под комфорт и желание женщин. А вы не задумывались,что и у мужчин есть свой список?
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13 час.
ВМ
Владимир Минаков
Не все, смотрящие в одну сторону, видят одинаковую картину... Многое в процессе совместной жизни, открывается в совершенно других тонах... На национальность супруги раньше внимания не обращали - есть любовь, совместный быт, забота о детях - что ещё нужно... А потом события с распадом Союза и независимостью республик, внесли коррективы и в отношениях супругов... И тогда уже не семья главное, а отношение к власти, вере... При СССР все были равными, новое бытие многое изменило - и по имущественному, и по национальному признаку...
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9 час.
Ирина Котова
Я хочу направить пушку на свою жену- хохлушку🥸
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8 час.
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