10 качеств хорошего мужа

От женщины этого требоваи?)))) А много ли женщин соответствуют этим требованиям: по пальцам пересчитать? А вообще странный список подогнанный исключительно под комфорт и желание женщин. А вы не задумывались,что и у мужчин есть свой список?

ВМ

Владимир Минаков

Не все, смотрящие в одну сторону, видят одинаковую картину... Многое в процессе совместной жизни, открывается в совершенно других тонах... На национальность супруги раньше внимания не обращали - есть любовь, совместный быт, забота о детях - что ещё нужно... А потом события с распадом Союза и независимостью республик, внесли коррективы и в отношениях супругов... И тогда уже не семья главное, а отношение к власти, вере... При СССР все были равными, новое бытие многое изменило - и по имущественному, и по национальному признаку...