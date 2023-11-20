Советник Байдена поехал в Израиль для предотвращения войны с Ливаном

Старший советник президента США Джо Байдена Амос Хохштейн прибыл 20 ноября в Израиль для переговоров с высокопоставленными чиновниками ради предотвращения возможной войны еврейского государства с Ливаном.
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