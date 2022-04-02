Южный Федеральный

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Краснодар накрыл смог

Краснодар накрыл смог

Первого апреля город Краснодар заволокла странная дымка. Горожане стали жаловаться на запах гари, а в некоторых районах столицы Краснодарского края жители обратили внимание на следы копоти, которые особенно хорошо заметны на светлых поверхностях.

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