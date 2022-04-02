Краснодар накрыл смог

Первого апреля город Краснодар заволокла странная дымка. Горожане стали жаловаться на запах гари, а в некоторых районах столицы Краснодарского края жители обратили внимание на следы копоти, которые особенно хорошо заметны на светлых поверхностях.
Первого апреля город Краснодар заволокла странная дымка. Горожане стали жаловаться на запах гари, а в некоторых районах столицы Краснодарского края жители обратили внимание на следы копоти, которые особенно хорошо заметны на светлых поверхностях.
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