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МТК-2026: синергия гражданских технологий и ОПК, новые партнёрства и акцент на практическом применении разработок

МТК-2026: синергия гражданских технологий и ОПК, новые партнёрства и акцент на практическом применении разработок

В КВЦ «Патриот» с 8 по 10 сентября состоялся III Международный технологический конгресс и выставка «Технологии» (МТК-2026).

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