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  • Ольга Заварухина
    Этому великовозрастному упырю 25лет!!!!!!!!, ведет себя так 5 летный, мельчишь плохишь. Пороть поздно, а окопы копать...«Я больше так не ...
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Замминистра юстиции пообещал штрафовать тех, кто распространяет материалы иноагентов без маркировки

Замминистра юстиции пообещал штрафовать тех, кто распространяет материалы иноагентов без маркировки

Пока из заявлений замминистра Олега Свириденко следует, что штрафам размером до полумиллиона потенциально можно подвергнуть абсолютно всех: распространяющих информацию иноагентов умышленно или неумышленно — физлиц, вузы, библиотеки, СМИ, издательства и так далее.

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