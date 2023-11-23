Замминистра юстиции пообещал штрафовать тех, кто распространяет материалы иноагентов без маркировки

Пока из заявлений замминистра Олега Свириденко следует, что штрафам размером до полумиллиона потенциально можно подвергнуть абсолютно всех: распространяющих информацию иноагентов умышленно или неумышленно — физлиц, вузы, библиотеки, СМИ, издательства и так далее.
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