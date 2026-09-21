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Грузоперевозки ...

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Шпаргалка для водителя — как быстро найти нужный код документа в смартфоне при заполнении бумаг на таможенном посту

Шпаргалка для водителя — как быстро найти нужный код документа в смартфоне при заполнении бумаг на таможенном посту

Ошибки при заполнении таможенных документов могут привести к задержкам оформления, дополнительным проверкам, простоям транспорта и потере времени водителя на посту.

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