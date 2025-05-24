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Царьград

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Пытки и унижения: освобождённые из украинского плена бойцы рассказали о зверствах ВСУ

Пытки и унижения: освобождённые из украинского плена бойцы рассказали о зверствах ВСУ

Даже вспоминать не хочу: русские бойцы раскрыли правду о пребывании в украинском плену.Освобождённые из украинского плена русские военные рассказали о жестоких издевательствах со стороны ВСУ и боевиков "Азова"*.

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Комментарии
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Амара Карпова
Гестапо🤬хохлы твари🤮🤮🤮💩💩💩
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13 час.
ruslava Митькина
Вообще не брать пленных, они все твари, наших ребят не жалеют!
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8 час.
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