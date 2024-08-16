В Японии приостановили сотни рейсов и рекомендовали эвакуировать тысячи домов

В Японии приостановили сотни рейсов и рекомендовали сегодня эвакуировать тысячи домов в некоторых районах вблизи Токио после того, как мощный тайфун вызвал отключения электроэнергии и, как ожидается, переместится в восточный регион Канто, который включает столицу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии