В Японии приостановили сотни рейсов и рекомендовали эвакуировать тысячи домов

В Японии приостановили сотни рейсов и рекомендовали сегодня эвакуировать тысячи домов в некоторых районах вблизи Токио после того, как мощный тайфун вызвал отключения электроэнергии и, как ожидается, переместится в восточный регион Канто, который включает столицу.