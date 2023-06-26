Рудольф Дизель: на переломе жизненного пути и таинственный финал

Дальнейшая борьба механиков за жизнь двигателя Дизеля Шумиха вокруг изобретения и его создателя, суета машиностроителей и закладка по всему миру новых производств по выпуску дизель-моторов создавали впечатление победоносного окончания многолетнего труда, торжества гениальной идеи, когда-то родившейся в голове молодого студента Мюнхенской … .