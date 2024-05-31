Награждение победителей конкурса рисунков «Мои родители — строители» при поддержке «Эталона»

В Атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости состоялась торжественная церемония награждения победителей ежегодного конкурса детских рисунков «Мои родители – строители!» Всероссийский конкурс является частью праздничной программы мероприятий, посвященных Дню строителя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)