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Награждение победителей конкурса рисунков «Мои родители — строители» при поддержке «Эталона»

Награждение победителей конкурса рисунков «Мои родители — строители» при поддержке «Эталона»

​В Атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости состоялась торжественная церемония награждения победителей ежегодного конкурса детских рисунков «Мои родители – строители!» Всероссийский конкурс является частью праздничной программы мероприятий, посвященных Дню строителя.

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