"Оппонентам не позволили появиться в бюллетене": Кеннеди-младший уличил демократов в лицемерии из-за критики выборов в России

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что демократы, критикуя выборы в России из-за якобы отсутствия конкуренции, по сути, сделали то же самое в США, избавившись от конкурентов.
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