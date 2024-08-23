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"Оппонентам не позволили появиться в бюллетене": Кеннеди-младший уличил демократов в лицемерии из-за критики выборов в России

"Оппонентам не позволили появиться в бюллетене": Кеннеди-младший уличил демократов в лицемерии из-за критики выборов в России

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что демократы, критикуя выборы в России из-за якобы отсутствия конкуренции, по сути, сделали то же самое в США, избавившись от конкурентов.

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