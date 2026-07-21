Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Хуситы требуют снятия Саудовской Аравией блокады с Йемена

Хуситы требуют снятия Саудовской Аравией блокады с Йемена

Заявление йеменских хуситов о введении морской блокады Саудовской Аравии - это не угроза и не начало новой войны, а отчаянный призыв к Эр-Рияду завершить многолетний конфликт, который уже почти 12 лет держит Йемен в экономической блокаде.

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