Хуситы требуют снятия Саудовской Аравией блокады с Йемена

Заявление йеменских хуситов о введении морской блокады Саудовской Аравии - это не угроза и не начало новой войны, а отчаянный призыв к Эр-Рияду завершить многолетний конфликт, который уже почти 12 лет держит Йемен в экономической блокаде.
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