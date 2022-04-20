Экс-главком ВДВ РФ назвал главное отличие спецоперации от войны

Бывший главнокомандующий ВДВ России, глава "Ассоциации Героев" генерал-полковник Владимир Шаманов заявил, что ключевое отличие специальной военной операции российской армии на Украине от традиционной войны - сохранение жизней мирных граждан.
Бывший главнокомандующий ВДВ России, глава "Ассоциации Героев" генерал-полковник Владимир Шаманов заявил, что ключевое отличие специальной военной операции российской армии на Украине от традиционной войны - сохранение жизней мирных граждан.
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