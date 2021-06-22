Закон и Порядок

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Блокада Белорусской АЭС заставила Литву переплачивать за электричество

Блокада Белорусской АЭС заставила Литву переплачивать за электричество

  Борьба Литвы с Белорусской АЭС, построенной Россией, приводит к парадоксальным результатам.

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Константин Кононов
верх дебилизма!!!!!! палата №6!!!!!!!!!!!!!!!!!!
абрам вербин
нет предела идиотизму быдла во власти.
Vladimir Lioubimcev
Вы думаете остальные иные? Да точно такие же.
абрам вербин
Извините, не понял вашу мысль.
Vladimir Lioubimcev
Гадят себе в карман, но все равно верх берет склочный характер литовцев.
Александр Рожков
Чем кумушек считать......
Первухин Олег Константинович
Я бы на месте Литвы стал бы метить электроны. И не брать электроны с БелАЭС. Ни в коем случае. А брать все остальные. Гы, гы, гы...
Armer ГадоF
Проебалтика - сам бог велел!!!

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