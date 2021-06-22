Блокада Белорусской АЭС заставила Литву переплачивать за электричество

Закон и ПорядокПолитикаБлокада Белорусской АЭС заставила Литву переплачивать за электричество Борьба Литвы с Белорусской АЭС, построенной Россией, приводит к парадоксальным результатам.Вернуться к статье86НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьКонстантин Кононовверх дебилизма!!!!!! палата №6!!!!!!!!!!!!!!!!!!абрам вербиннет предела идиотизму быдла во власти.Vladimir LioubimcevВы думаете остальные иные? Да точно такие же.абрам вербинИзвините, не понял вашу мысль.Vladimir LioubimcevГадят себе в карман, но все равно верх берет склочный характер литовцев.Александр РожковЧем кумушек считать......Первухин Олег КонстантиновичЯ бы на месте Литвы стал бы метить электроны. И не брать электроны с БелАЭС. Ни в коем случае. А брать все остальные. Гы, гы, гы...Armer ГадоFПроебалтика - сам бог велел!!!Комментировать
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