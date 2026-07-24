Под Белгородом 11-летний мальчик закрыл собой брата при взрыве дрона ВСУ

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев навестил пострадавших при обстрелах детей. Во время детонации беспилотника 11-летний Клим закрыл собой трёхлетнего брата и получил осколочные ранения, а 17-летний Арсений помогал пассажирам выбираться из разбитого автобуса.