В России подчистили элиту: Секретный процесс, который многие не заметили

Ольга Калугина

Ну зачем выдавать желаемое за действительное? Ельцин-центр процветает, на песню года слетелось все дерьмо из-за рубежа, реклама с этими персонажами идет по каналам тв - денежки текут! Это что - зачистка? Да пока наше ТВ не перетрясут от основания до макушки, об этом и говорить смешно - они же главный рупор пятой колонны! И пока во властных структурах такие подонки как Греф, предложивший ограничиться тремя классами в обучении граждан России, Голикова, срубившая миллиарды на фальсификациях в фармацевтике, Фурсенко, угробивший нашу среднюю школу, нам ждать вообще нечего! Зачистили, как же! Немножко косточек бросили и не более того. Глодайте граждане, насыщайтесь пустой болтовней, а воз и ныне там! Наука бьется в сетях WoS и Scopus, Минобрнауки и ВАК тому активно способствуют, а мы тут какие-то детские сказки рассказываем!