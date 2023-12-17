В России подчистили элиту, но не всю. Андрей Луговой указал на секретный процесс, который многие не заметили: "Была беспредельная история".
В России подчистили элиту: Секретный процесс, который многие не заметили
Комментарии
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Ольга Калугина
Ну зачем выдавать желаемое за действительное? Ельцин-центр процветает, на песню года слетелось все дерьмо из-за рубежа, реклама с этими персонажами идет по каналам тв - денежки текут! Это что - зачистка? Да пока наше ТВ не перетрясут от основания до макушки, об этом и говорить смешно - они же главный рупор пятой колонны! И пока во властных структурах такие подонки как Греф, предложивший ограничиться тремя классами в обучении граждан России, Голикова, срубившая миллиарды на фальсификациях в фармацевтике, Фурсенко, угробивший нашу среднюю школу, нам ждать вообще нечего! Зачистили, как же! Немножко косточек бросили и не более того. Глодайте граждане, насыщайтесь пустой болтовней, а воз и ныне там! Наука бьется в сетях WoS и Scopus, Минобрнауки и ВАК тому активно способствуют, а мы тут какие-то детские сказки рассказываем!
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2 час.
Максим Маркин
Чистить надо столочинов департаментов, нач. Фед. Служб: министров меняют, а саботажники - десятилетиями на месте сидят, а реальная власть-то - у них ..
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1 час.
Василий Целовальников
Я, уже "100" лет, говорю о том, что ЧИСТКИ госаппарата и руководителей предприятий, нужны и ОЧЕНЬ! Но что-то их практически не проводят, удовлетворившись тем, что какого-то чиновника посадили на скамью подсудимых или "закрыли" за решётку! А ЧИСТКИ, надо проводить регулярно! Тогда в России, не будет Горбачёвых, А. Яковлевых, Шеварнадзе, Чубайсов, Гайдаров и тому подобных руководителей!!!
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10 мин.
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