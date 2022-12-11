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Лаутаро подтвердил, что играет на уколах: «Мне жаль, что меня критикуют»

Лаутаро подтвердил, что играет на уколах: «Мне жаль, что меня критикуют»

Лаутаро Мартинес подтвердил, что играет на уколах. Форвард сборной Аргентины рассказал об этом после матча 1/4 финала ЧМ-2022 с Нидерландами.

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