В Грузии второй раз подряд произошел масштабный блэкаут: в Тбилиси остановилось метро, энергетики отмалчиваются

В Грузии сегодня утром, 25 июля, второй день подряд зафиксировали масштабный блэкаут: без света остались Тбилиси и другие ключевые регионы страны, а работа транспортной и коммунальной инфраструктуры оказалась частично парализована.
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