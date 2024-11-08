Сергей Собянин рассказал об исторических объектах городского хозяйства Москвы

Мэр назвал объекты городского хозяйства, ставшие культурным достоянием Москва бережно сохраняет наследие прошлых поколений, включая архитектурные памятники и объекты коммунального хозяйства, что позволяет использовать их по назначению до сих пор.
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