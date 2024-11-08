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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Сергей Собянин рассказал об исторических объектах городского хозяйства Москвы

Сергей Собянин рассказал об исторических объектах городского хозяйства Москвы

Мэр назвал объекты городского хозяйства, ставшие культурным достоянием Москва бережно сохраняет наследие прошлых поколений, включая архитектурные памятники и объекты коммунального хозяйства, что позволяет использовать их по назначению до сих пор.

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