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Транспортные ограничения в Санкт-Петербурге: как изменится движение в 2023 году

Транспортные ограничения в Санкт-Петербурге: как изменится движение в 2023 году

В Санкт-Петербурге, в Калининском и Центральном районах, вводятся ограничения на движение транспорта из-за реконструкции водопровода и теплосетей.

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