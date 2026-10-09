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Искусственный интеллект ESA раскрывает тайны Земли: как ИИ помогает ученым разгадывать климатические загадки

Представьте себе помощника, который может объяснить, как спутники отслеживают выбросы парниковых газов, или разобраться в сложных климатических процессах, не тратя месяцы на изучение научных статей.

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