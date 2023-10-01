В Сбере похвастались, что они помогли предотвратить хищение у клиента 160 млн рублей

Сбербанк похвастался, что помог предотвратить хищение целых 160 млн со счёта их клиента. В принципе история была уже для многих россиян обычная и одному из богатых клиентов Сбера недавно позвонил неизвестный мужчина, который заявил, что это "служба безопасности" его банка.
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