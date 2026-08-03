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Мерцу угрожает отставка. Как его уход с поста канцлера Германии повлияет на отправку западных войск и военной помощи на Украину?

Мерцу угрожает отставка. Как его уход с поста канцлера Германии повлияет на отправку западных войск и военной помощи на Украину?

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц может уйти в отставку в случае победы крайне правой партии «Альтернатива для Германии» на региональных выборах в земле Саксония-Анхальт в начале сентября, что ставит под угрозу существование «коалиции желающих» по отправке миротворческого контингента на Украину.

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