short term bullish play on NQ Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures (Dec 2026) CME_MINI:MNQZ2026 hardhattrading while we wait for the market to either V shape or give us some follow through to the downside, I will be looking for short term plays.
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