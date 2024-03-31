Концерт «Очарование мелодий XX века» в Скельской пещере, 31 марта

В подземном царстве Скельской пещеры пройдет экскурсия с музыкальным сопровождением трио профессиональных исполнителей – бас-гитариста Виктора Мартыненко, саксофониста Роланди Ниавадзе и пианиста Геннадия Юрченко.
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