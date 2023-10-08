«Худшее, что может случиться». Заместитель Вольфа – о столкновении Хэмилтона с Расселом

F1Директор по связям с общественностью Mercedes Брэдли Лорд, который в Катаре вместе с Жеромом Д'Амброзио замещает Тото Вольфа на посту руководителя, прокомментировал столкновении Льюиса Хэмилтона и Джорджа Рассела на старте.