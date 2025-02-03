Экс-депутат новосибирского горсовета Пирогова* сообщила о четвёртой стадии рака

Бывший политик лишилась депутатского мандата в июле 2023 года.Хельга Пирогова*, которая ранее была депутатом городского совета Новосибирска, сообщила в социальных сетях о том, что у неё диагностировали рак четвёртой стадии.
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