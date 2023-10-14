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Президент Армении ратифицировал Римский статут МУС

Президент Армении ратифицировал Римский статут МУС

Хачатурян подписал закон 13 октября.фото: president.am--> Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал принятый парламентом закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС), сообщает пресс-служба главы государства.

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