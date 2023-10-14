Президент Армении ратифицировал Римский статут МУС

Хачатурян подписал закон 13 октября.фото: president.am--> Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал принятый парламентом закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС), сообщает пресс-служба главы государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии