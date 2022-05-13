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На Кубани на выходных потеплеет до +26

На Кубани на выходных потеплеет до +26

Погода в выходные дни порадует жителей и гостей Краснодарского края долгожданным теплом. По данным синоптиков Краснодарского ЦГМС, 14 и 15 мая лишь в северной половине и в предгорьях юго-восточных районов ожидается кратковременный дождь с грозой.

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