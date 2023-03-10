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Председатель ЗСК оценил темпы строительства школ в Сочи

Председатель ЗСК оценил темпы строительства школ в Сочи

Во время рабочей поездки в Сочи председатель Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко оценил темпы строительства школ на курорте.

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