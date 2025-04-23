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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гришин о «Спартаке»: «В обороне большие проблемы. Победят ЦСКА – включатся в гонку. Проиграют – будут бороться за 3-е место»

«В линии нападения «Спартак» очень силен, но в обороне большие проблемы. У него будет решающая игра с ЦСКА.

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