Неделя моды в Милане: блондинка Кендалл Дженнер, скандальная боксерша Иман Хелиф, усатый Джейкоб Элорди на показе Bottega Veneta

В рамках недели моды в Милане состоялся показ новой коллекции Bottega Veneta. Мероприятие посетили многие звезды, включая Джулианну Мур, A$AP Rocky и других, но главной звездой вечера стала Кендалл Дженнер, которая продемонстрировала свой новый цвет волос: яркий блонд.