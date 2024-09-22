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Неделя моды в Милане: блондинка Кендалл Дженнер, скандальная боксерша Иман Хелиф, усатый Джейкоб Элорди на показе Bottega Veneta

Неделя моды в Милане: блондинка Кендалл Дженнер, скандальная боксерша Иман Хелиф, усатый Джейкоб Элорди на показе Bottega Veneta

В рамках недели моды в Милане состоялся показ новой коллекции Bottega Veneta. Мероприятие посетили многие звезды, включая Джулианну Мур, A$AP Rocky и других, но главной звездой вечера стала Кендалл Дженнер, которая продемонстрировала свой новый цвет волос: яркий блонд.

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