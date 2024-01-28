"Я принадлежал к числу таких, с молчаливого согласия которых был разрушен Советский Союз"

Елена Киршанская

Не знакома с его трудами. Всё никак не доберусь детально изучить его концепции, а надо бы - Фурсов часто его упоминает как выдающегося мыслителя. Только вот Советский союз распался вовсе не вдру и не сразу. Это общество было рассчитано на то, что каждый станет гражданином. И как говорил Ленин - "каждая кухарка будет управлять государством" Вот прям на своем месте каждый и должен был управлять процессом своей работы, то есть процессом жизни Государства, с точки зрения Гражданина, а не обывателя. Но после смерти Сталина, функции управления государством у кухарок забрали.. Партия узурпировала все управленческие функции и от человека-гражданина ничего не стало зависеть. ну и отвернулись люди от такого государства.А жесткая структура ответственности каждого просто растаяла как сахар в воде. Это важно знать и понимать в том смысле, что сейчас все тоже самое. У людей нет возможности быть гражданами. Обыватели, потребители - и не более. Структурного, ответственного гражданского каркаса нет. И не будет при таком раскладе. Каждая страна сильна только тогда, когда у каждого ее жителя есть возможность быть гражданином. А когда спускают сверху вниз регламенты, да еще и несправедливые по большей части - ну и получите все строго по регламенту. А дальше - .. да как хотите. Лично у меня рабочий день закончился. Так что.. сами, сами. Без меня.