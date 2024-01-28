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"Я принадлежал к числу таких, с молчаливого согласия которых был разрушен Советский Союз"

"Я принадлежал к числу таких, с молчаливого согласия которых был разрушен Советский Союз"

 Александр Зиновьев В публикации приводится мнение выдающегося советского и российского учёного-логика, писателя, социолога и философа Александра Александровича Зиновьева о роли всего советского народа, каждого из нас в русской трагедии конца XX столетия - гибели Советского Союза.

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Комментарии
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Maxim Yushkin
😎 Всё здесь- очень спорно и противоречиво...
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5 час.
Anatoly Kiselev
Но как факт Союза нет, а с ним и социализма к сожалению.
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5 час.
Елена Киршанская
Не знакома с его трудами. Всё никак не доберусь  детально  изучить его концепции, а надо бы - Фурсов часто его упоминает как выдающегося мыслителя.  Только вот Советский союз  распался вовсе не вдру и не сразу. Это общество было рассчитано на то, что каждый станет гражданином. И как говорил Ленин - &quot;каждая кухарка будет управлять государством&quot; Вот прям на своем месте каждый  и должен был управлять процессом своей работы, то есть процессом жизни Государства, с точки зрения  Гражданина, а не обывателя. Но после смерти Сталина, функции управления государством у кухарок забрали.. Партия узурпировала все управленческие функции и от человека-гражданина ничего не стало зависеть.   ну и отвернулись люди от такого государства.А жесткая структура ответственности каждого просто растаяла как сахар в воде. Это важно знать и понимать в том смысле, что сейчас  все тоже самое.  У людей нет возможности быть гражданами. Обыватели, потребители - и не более. Структурного, ответственного гражданского каркаса нет. И не будет при таком раскладе. Каждая страна сильна  только тогда, когда у каждого ее жителя есть возможность быть гражданином. А когда спускают  сверху вниз регламенты, да еще и несправедливые по большей части - ну и получите все строго по регламенту. А дальше - .. да как хотите. Лично у меня рабочий день закончился. Так что.. сами, сами. Без меня.
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3 час.

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